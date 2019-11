Tielse Annemiek doet alles voor grote benen en billen: ‘Ik sta om 04.00 uur op en sport drie keer per dag’

Haar spieren zijn groter dan ooit. Haar vetpercentage ligt rond een ongezonde negen procent. Annemiek Stuip (37) heeft er alles voor over om zo ‘droog’ mogelijk op het podium te staan. Van smakeloos eten tot eindeloos trainen.



Waarom doet u dit?

,,Het begon toen ik bevallen was van mijn dochter. 30 kilo was ik aangekomen. ‘Nou en joh, je hebt net een kindje’, zeiden anderen tegen me. Maar ik kon daar niet mee leven. Was altijd slank geweest en voelde me niet prettig in mijn lijf. Dus ik ging naar de sportschool. Ik deed veel cardiotraining, maar ook wat kracht. Ik viel in de eerste maand al tien kilo af. Toen ik zag dat mijn lijf veranderde, dat mijn spieren groter werden, wilde ik meer.’’



Bodybuilders noemen het vaak verslavend. Klopt dat?

,,Ja. En het wordt steeds erger. Ik vind het heerlijk om dat brandende gevoel tijdens het sporten te voelen. Om kapot te gaan. Je daagt je lichaam uit om tot het uiterste te gaan. Dat is de kick.’’