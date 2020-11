Tielse bakker past Zwarte Piet in etalage aan na anonieme bedreiging: ‘Onbekende vrouw wilde ons kapot gaan maken’

,,Het was flink schrikken. De onbekende vrouw die belde zou ons helemaal met de grond gelijk gaan maken op sociale media als we er niks aan zouden veranderen. Ze was echt heel onvriendelijk”, vertelt Anita van Mook, samen met haar man Han eigenaar van de zaak.



De bedreiging werd geuit richting een personeelslid dat de telefoon oppakte. De vrouw was vooral boos om de Tuimelpiet, een pietje dat tuimelde aan een rekstokje. Ze zou later nog terugbellen om met de eigenaar te praten over de kwestie maar heeft dat niet meer gedaan, zegt Van Mook.