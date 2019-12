Tielse boa’s jagen op vuurwerkvandaal: ‘In de wijk is het verschrikkelijk’

Dijken Rivieren­land hebben droge zomers prima overleefd

28 december TIEL - De dijken in Rivierenland hebben zich prima hersteld van de twee opeenvolgende extreem droge zomers. Mede dankzij de ruime regenval in de voorbije maanden. De dijken in het rivierengebied zijn klaar voor het nieuwe hoogwaterseizoen, meldt Waterschap Rivierenland in de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken. Het zelfherstellend vermogen van de dijken blijkt groot.