Tielse kerstliefhebbers opgelet: de Flipje kerstbal is terug

Bang dat de ‘dure’ ballen niet verkocht worden, is Van Steen niet.



,,We hebben er toen 500 verkocht in nog geen twee weken tijd, terwijl ze toen zelfs nog een tientje duurder waren. Destijds zijn we zo stom geweest ze ook per post te versturen. Onze vrijwilligers hebben toen overuren moeten maken, om al die pakketjes in te pakken. Dat kon eigenlijk niet.’’



Machiel Bekker was dit jaar de drijvende kracht achter de komst van de kerstbal. ,,In februari ben ik ermee begonnen. Het was een aardig proces’’, verklapt de ondernemer.



,,Uiteindelijk ben ik zelfs naar Polen afgereisd, om de productie te controleren. Daar zaten vier oude vrouwtjes op een rij allemaal Flipjes te schilderen. Het is handwerk, dus elke Flipje is straks ook anders.’’