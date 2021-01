Tielse kinderarts na verzet nu wél voorstander van schoolsluiting: ‘Ik ben wat voorzichtiger geworden’

CORONA­KAART | Virus wint (flink) terrein in grote delen Achterhoek en Liemers; bekijk hier cijfers van jouw gemeente

17:38 WINTERSWIJK - Het coronavirus is terrein aan het winnen in zeker het oostelijk deel van de Achterhoek. Daar stijgen de besmettingsaantallen, in Winterswijk en Bronckhorst, in een week tijd met zelfs bijna 30 procent.