Tielse ‘politiemol’ die informatie lekte aan criminelen legt zich neer bij stevige straf

De rechtbank veroordeelde hem in maart tot een gevangenisstraf van 45 maanden plus een beroepsverbod van acht jaar voor schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en corruptie.



De destijds in Amsterdam werkzame agent hield een soort spreekuur in zijn auto. In ruil voor geld raadpleegde hij op zijn politietelefoon de politiesystemen en verschafte hij informatie. Minstens één onderzoek liep daardoor spaak.



Deze week (dinsdag) veroordeelde de rechtbank hem tot het inleveren van ruim 84.000 euro aan verdiensten.



De ontnemingsvordering is volgens zijn advocaat een van de redenen voor het intrekken van het hoger beroep. Verder besloot de Tielenaar niet verder te gaan vanwege de risico’s en de spanningen die een hoger beroep opleveren, aldus de raadsman.