Tielse taalcoach verzamelt verhalen van vluchtelingen uit regio

17 april TIEL - Tientallen mensen meldden zich deze week in het oude schoolgebouw aan de Tielse Maurikstraat voor een informatiebijeenkomst over de verhuizing van de El Hassani moskee. Vragen te over: onder meer de bouwhoogte en parkeerplaatsen kwamen aan bod.