Tielse Trieni hoeft boete van 240 euro voor kopje koffie op de stoep niet te betalen

De Tielse verweerde zich bij de rechtbank in Arnhem tegen de prent die zij vorig jaar kreeg. Ze genoot toen samen met een vriendin en haar dochter van een kop koffie. Twee handhavers sommeerden haar de stoelen en haar tafeltje per direct op te ruimen, Reuser ging daar tegenin. Dit resulteerde in een bekeuring van 240 euro.



,,Toen die rechter ging praten dacht ik eerst 'dit is foute boel'", vertelt een geëmotioneerde Reuser. ,,Ik heb flink in spanning gezeten. Er werd gezegd dat het wel strafbaar is. Er was nog sprake van een voorwaardelijke straf, maar uiteindelijk werd het toch helemaal geen straf. De rechter zei dat het in principe niet mag, maar ik begreep dat hij eigenlijk vond dat de gemeente wel andere dingen heeft om zich mee bezig te houden."