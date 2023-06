Tielse verffabriek akkoord met eisen stakers: laatste woord is nu aan medewerkers

Twee weken heeft het werk stilgelegen, maar de staking bij verffabriek PPG is - in ieder geval voorlopig - voorbij. Het Tielse bedrijf is akkoord gegaan met de eisen van de werknemers. Of dat genoeg is, is nog ongewis: nu is het personeel weer aan zet.