Tielse visgids Johan: ,,Die harde dreun op je hengel geeft een kick”

Tranen in Tiel om 'pap’ na vijftig jaar zwemmen: ‘Zwem4daagse was óns feestje’

26 juli TIEL/BEUSICHEM - Een bijzondere prestatie voor zwemliefhebber Eveline Velthuis. In het SportPlaza-zwembad in Tiel zwom de 54-jarige inwoonster uit Beusichem vrijdagochtend voor de vijftigste keer de Zwem4daagse. Ze was geëmotioneerd, mede omdat ze het zwemmen ziet als een eerbetoon aan haar overleden vader. Met wie ze ooit, toen ze dus nog kleuter was, begon te zwemmen.