Tielse winkeliers willen beveiligers in de binnenstad

Bram van Blijdesteijn van het gelijknamige modehuis luidde deze week de noodklok bij de ledenvergadering van winkeliersvereniging Hart van Tiel. Volgens hem is het tijd om de politiek in de stad ervan te doordringen dat er maatregelen nodig zijn om voor een veiligere binnenstad te zorgen.

,,Bij ons en op nog een locatie zijn vrijwel tegelijkertijd dergelijke berovingen gepleegd", vertelt hij. ,,Aan de Oliemolenwal was die zondag een incident met bedreiging. De veiligheid is in het geding. Ik kan deze niet meer garanderen voor mijn medewerkers en klanten. We moeten met elkaar nadenken over hoe we weer veilig kunnen ondernemen in Tiel."

Leerling beveiligers

Tijdens de vergadering zijn enkele ideeën naar voren gebracht. Meer toezicht is de belangrijkste wens. Volgens een aanwezige woordvoerder van de gemeente Tiel kan van politie en handhavers van Avri bij gebrek aan capaciteit niet al te veel verwacht worden. Ze pleit ervoor om ideeën uit te werken in de werkgroep voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het idee is geopperd om leerlingen beveiliging van ROC Rivor in de stad in te zetten als toezichthouder, zoals dat ook tijdens Appelpop en Fruitcorso gebeurt.

Van Blijdesteijn: ,,Als er op drukke dagen tien stagiaires met zo'n v-tje door de stad lopen, kan dat veel schelen. Zij hebben een stageplaats en wij meer veiligheid. Dan is er toch iets van blauw op straat. Net als de oude stadswacht, maar dan niet zo gericht op bonnen uitschrijven."

Meldpunt

Met name bij horeca-ondernemers is in de avonduren behoefte aan een ‘hotline’ met de politie. Ook opperden de ondernemers een meldpunt waar je incidenten kunt melden waar je niet direct aangifte van wilt doen. Van Blijdesteijn: ,,We hebben als winkeliers een signaleringsapp. Daarin zie je dat er iedere dag wel iets aan de hand is. Daarvan wordt lang niet altijd aangifte gedaan, maar er gebeurt wel wat in de stad. Dat moet je zichtbaar maken bij de politiek. Anders concluderen ze straks dat het wel meevalt."