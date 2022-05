Tielse zwagers starten pannenkoekenrestaurant 2.0: ‘Niet alleen traditioneel, ook pannenkoeken met gamba’s’

Een dag lang in de oertijd duiken bij museum De Oersprong

Het na twee jaar coronastilte weer heropende natuurhistorisch museum De Oersprong in Waardenburg houdt op 14 en 21 mei voor het eerst Oertijddagen. Vanwege ruimtegebrek in het museum zijn die dagen in een boerderij aan de Waaldijk 40 in Dreumel, tegenover Tiel.

11 mei