Tigo Scheepers is dagelijks op de tennisbaan te vinden, in het spoor van idool Federer

Familie Van Lidth de Jeude voor even terug in het Tiel waar hun voorvade­ren regeerden

Ze waren minister, burgemeester of zelfs wereldkampioen hockey. Een ding hebben al deze leden van de adellijke familie Van Lidt de Jeude gemeen: hun roots liggen in Tiel en omgeving. Zaterdag was een groot deel van de familie even terug tijdens een reünie in Tiel.

11 juni