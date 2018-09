Toon uit Tiel schildert Formule 1-wagens: 'Ik profiteer van de Max-hype'

Alcoholpro­bleem Appelpop groter dan bij vergelijk­ba­re festivals

6:56 Het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandt met een alcoholvergiftiging ligt op Appelpop beduidend hoger dan bij vergelijkbare gratis evenementen. In Tiel belandden dit weekeinde elf jongeren op de eerste hulp. Op Bevrijdingsfestival in Wageningen en Koningsdag in Arnhem zijn dat er hooguit twee of drie.