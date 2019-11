Treinverkeer tussen Utrecht en Tiel ligt plat door aanrijding met persoon

Zondags­dien­sten op woensdag: actie in ziekenhuis Rivieren­land

15 november TIEL - Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is een van de 80 Nederlandse ziekenhuizen die woensdag meedoen aan de landelijke cao-acties. Op die dag wordt er in het Tielse ziekenhuis een zondagsdienst gedraaid en worden er alleen spoedeisende patiënten en patiënten met kanker behandeld.