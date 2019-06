Treinverkeer vanuit Tiel naar Elst en Geldermalsen weer op gang na storing door blikseminslag

Muziekpro­gram­ma voor Appelpop is compleet

9:00 TIEL - De muzikale invulling voor Appelpop 2019 is rond. In het totaal spelen op 13 en 14 september op drie overdekte podia aan de Tielse Waalkade 25 bands, waaronder de nog niet eerder bekend gemaakte Britse band TBC, zangeres Merol, punkgroep Tape Toy, garagerockband Mozes and The Firstborn en Kuenta.