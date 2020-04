Twee gewonden bij botsing tegen boom in Wadenoijen

Fruitcorso Tiel afgelast: 'Het kon niet anders’

3 april TIEL - Begrip alom voor het besluit om het Fruitcorso in Tiel dit jaar af te gelasten. ,,Het kon niet anders’’, zegt corsobaas Laurens Verspuij, ,,het vermijden van gezondheidsrisico's vanwege corona staat volkomen vanzelfsprekend voorop. We gaan ons richten op een prachtige zestigste jubileumeditie in september 2021.’’