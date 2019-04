Twee gewonden na ongeval in Wadenoijen

Vrijmarkt is niet overal echt vrij in Rivieren­land

9:02 RHENEN - De vrijmarkt is een onmisbaar onderdeel van Koningsdag in Rivierenland. Hier en daar mogen volwassenen hun waar verkopen, maar in de meeste gevallen is de ruimte bestemd voor kinderen en hun speelgoed. Maar niet overal kunnen ze zomaar een kleedje neerleggen. Sommige plekjes moeten worden gereserveerd of kosten geld.