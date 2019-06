Twee jaar cel voor ‘grote liefde’ die sloeg en verkrachtte

Hij was haar grote liefde. Ze leerden elkaar kennen via haar vader en zijn broer. Maar haar vader zag de relatie niet zitten en leverde commentaar. Reden voor het stel om zich in Tiel te willen vestigen. Al gauw ging het mis. Hij was jaloers en mishandelde haar. Ook maakte hij blootfoto’s van haar en begon hij over werken in de prostitutie.

Bont en blauw

Die dag in februari vluchtte de vrouw van hem weg. Ze meldde zich op straat bij agenten die bezig waren met de afwikkeling van een aanrijding. Ze was overstuur en was bont en blauw. Ze vertelde dat haar vriend haar had vastgehouden en mishandeld. Later noemde ze ook de verkrachting.



De vriend heeft alles ontkend. Ze zou het letsel hebben opgelopen in een gevecht met anderen.



De rechtbank kwam tot een hogere straf dan de officier van justitie had geëist omdat het gaat om feiten die gewelddadig maar ook vernederend zijn.