Twee nieuwe arrestaties vanwege oproep tot rellen in Tiel: jongste verdachte is 16 jaar

Oproepen tot rellen in Tiel, jongeman (18) opgepakt voor opruiing: ‘Denk na en blijf thuis’

27 januari TIEL - Een 18-jarige jongen is woensdagavond door de Tielse politie opgepakt vanwege opruiing via sociale media. Volgens de politie gaan er online verschillende oproepen rond om te gaan rellen in de stad. Eén van die oproepen kwam van deze 18-jarige verdachte.