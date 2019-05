Twee nieuwe tips over moordaanslag op Tielse ambtenaar en gezin

TIEL - Bij de politie zijn twee nieuwe tips binnengekomen over de moordaanslag op een Tielse ambtenaar en zijn gezin. Dinsdag werd in het tv-programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht voor de zaak gevraagd en werd een beloning van 12.500 euro uitgeloofd.

,,In de studio kregen we direct al twee tips binnen’’, zegt een woordvoerder. ,,We hopen dat er woensdag naar aanleiding van de herhaling nog wat meer info binnenkomt.’’

Er werd in de uitzending onder meer duidelijk dat de daders waarschijnlijk in een Mercedes en in een Volkswagen Golf GTD reden. Kort voor de aanslag werden als afleidingsmanoeuvre twee auto's in brand gestoken elders in Tiel.

Conflicten

Volledig scherm Forensische politie bezig met onderzoek bij woning Burgemeester Van Altenastraat waar een brandbom naar binnen is gegooid. © Raphael Drent Ook werd helder dat de recherche er vanuit gaat dat de aanleiding voor de aanslag wordt gezocht in het werk van de 43-jarige juridisch adviseur.



Hij is druk met conflicten bij de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Culemborg.



Minister Kajsa Ollongren sprak in een interview haar afschuw uit over de Tielse zaak en liet het dienen als voorbeeld en waarschuwing van bedreigingen aan het adres van mensen met een publieke taak. ,,Dit moeten we niet willen’’, zei ze.

Heftige zaak

De politie verwacht dat er met enige vertraging nog wel meer informatie over de aanslag binnenkomt. ,,Het is een heftige zaak. Mogelijk moeten mensen even nadenken voordat ze besluiten toch te tippen. En ook komt niet alle informatie op hetzelfde punt binnen.’’

Tijdens de uitzending komt de info via de Opsporingstiplijn bij een belteam in de studio. Daarna worden de lijnen doorgezet naar de Landelijke Eenheid in Driebergen.