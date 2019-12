Twee Tesla’s belanden binnen één week in de sloot in Tiel: was het de auto of de weg?

TIEL - Twee keer binnen een week vlogen Tesla-auto’s uit de bocht in de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in Tiel. Wat is er zo bijzonder aan die route dat op deze locatie twee forse ongelukken konden plaatsvinden. Of gaat er iets niet goed met Tesla's?

Een van onze verslaggevers reed gisteren met zijn eigen auto (geen Tesla) de route over de Reuchlinlaan. Dat deed hij bij daglicht en met aangepast tempo. Het kostte de bestuurder geen of nauwelijks moeite om de rijbaan te volgen. Langs de route zag hij de sporen die de laatste Tesla die van de weg raakte heeft getrokken in de berm.

Een eerste conclusie: De bocht in de Reuchlinlaan in Tiel is niet extreem scherp. Toch overkwam het twee bestuurders van een Tesla vlak na elkaar dat ze hun auto rechtdoor stuurden in plaats van de bocht te volgen. Bij de eerste keer was vooral sprake van materiële schade. De auto belandde op de wielen in de sloot. Bij het tweede ongeval vloog de Tesla over het water heen en boorde zich in de slootkant. Er vielen twee gewonden.

Hulpverleners in Tiel bij de Tesla die uit de bocht vloog.

De politie onderzoekt het tweede ongeval nog, bij het eerste ongeval is vastgesteld dat de bestuurster de bocht te ruim nam. Waarom ze dat deed is niet bekend. Voor deze krant is het echter duidelijk: of het is de bocht zelf, of het ligt aan de sensoren van de Tesla's die de weg niet konden ‘lezen'.

De weg zelf:

Wat opvalt is dat er geen waarschuwingsborden staan voor de bocht waarmee de bestuurder geattendeerd wordt op de curve die de - verder vrij rechte - Reuchlinlaan hier maakt. Ook zijn er geen witte lijnmarkeringen die de begrenzing van de rijbaan aangeven. Omwonenden beklagen zich erover dat de straatverlichting precies in de bocht van de Reuchlinlaan al enkele weken niet werkt. De lampen gingen - ondanks klachten bij de gemeente Tiel daarover - ook de afgelopen week niet aan. Volgens een van de wijkbewoners kan de verkeersonveilige situatie hebben geleid tot de ongevallen. Eerder dit jaar zou ook een andere auto op deze plek rechtdoor zijn gereden in plaats van de bocht te volgen.

De Tesla :

De politie laat weten dat onderzoek nog moet uitwijzen of mogelijk het zelfrijdend vermogen van de wagens van invloed is geweest bij de ongevallen. Die kans lijkt wel aanwezig. De zijbandmarkering is voor de rij-hulpsystemen van onder meer Tesla van belang. Juist de lijnen zorgen ervoor dat de ‘autopilot’ de wagen op de rijbaan houdt. In deze bocht ontbreken die markeringen. Ook de middenstreep van de rijbaan is niet compleet.