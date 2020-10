Uitvaartonderneming voor Molukse Nederlanders: ‘Iedereen neemt op zijn eigen manier afscheid’

Het is de eerste uitvaartonderneming in ons land die zich uitsluitend op Molukse Nederlanders richt, op de regio tussen Leerdam en Zevenaar.



,,Ik wil graag iets voor de Molukse gemeenschap in Nederland betekenen’', zegt Pattipeilohy. ,,Bovendien ben ik altijd heel geïnteresseerd geweest in mijn eigen Molukse achtergrond. Ik vind het fantastisch om daar in mijn werk mee bezig te zijn.”