‘Valse’ broeken, zonnebrillen en jassen ontdekt in grote loods in Tiel

interview Ed van Tellingen heeft de politieke arena verlaten, ‘maar ik blijf ergens iets van vinden’

5 maart OPHEMERT - Ed van Tellingen zit al maanden veel thuis, maar is net voor de eerste keer gevaccineerd: ,,Gelukkig. Het was prima georganiseerd in Culemborg. En ik kreeg daar meteen te horen wanneer ik voor de tweede keer dat vaccin krijg. Goed geregeld, daar hou ik van.’’ Hij is heel voorzichtig vanwege zijn leeftijd en omdat hij COPD-patiënt is.