Van plek 286 naar plek 4 in één jaar tijd: station Tiel een van de meest gewaardeerde van Nederland

Dat laatste station stond in 2019 landelijk nog op de derde plek, maar moet het nu met de achtste plaats doen.



94 procent van de ondervraagde reizigers gaf het Tielse station een 7 of hoger, blijkt uit onderzoek dat de NS en ProRail hebben laten uitvoeren. Dat is beduidend meer dan in 2019, toen het station in slechts 65 procent van de gevallen zulke cijfers kreeg.



In een jaar tijd 282 plekken op de ranglijst stijgen: hoe dan? Volgens Marion den Hooglander, stationsmanager van station Tiel, draagt de stationshuiskamer - halverwege 2020 geopend - daar voor een belangrijk deel aan bij. ,,Die is verbouwd, voorheen was het een Kiosk. Een oudere ook.’’