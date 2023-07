Vanochtend half bewolkt weer in Tiel

Weeskinde­ren zijn welkom in Dodewaard, maar wat gebeurt er daarna?

Eén ding werd woensdagavond overduidelijk in de Hiense kerk in Dodewaard: de 59 Oekraïense weeskinderen en hun 35 begeleiders zijn welkom in Dodewaard. Maar zorgen zijn er wel: wat gebeurt er met het complex aan de Kerkstraat 1 als de oorlog in Oekraïne voorbij is?