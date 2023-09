Veel dronken tieners op Appelpop, organisatie baalt: ‘Ze komen al laveloos binnen’

Dankzij film van vwo-scho­lier zoomt Amnesty Culemborg nu in op onderdruk­king Oeigoeren

De onderdrukking van het Oeigoerse volk door de Chinese overheid staat 21 september centraal tijdens een bijeenkomst van Amnesty Culemborg in de Gelderlandfabriek. Het thema is een handvat in de discussie over racisme en discriminatie.