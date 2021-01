Veel politie op de been na oproep tot rellen in Tiel, één aanhouding

Appelpop en Fruitcorso zetten alles in gang voor editie van 2021

8 januari TIEL - De organisatoren van Appelpop en Fruitcorso zijn hoopvol dat de festivals doorgaan en zetten daarom alles in gang om de edities van 2021 van de grond te krijgen. Al wordt pas komend voorjaar duidelijk of er een serieuze kans is dat de grote publieksevenementen in de nazomer in Tiel dit jaar doorgang vinden.