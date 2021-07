Veel schade en meerdere gewonden bij groot ongeluk op A15

Dwangsom dreigt voor zorgclub Relaunch die geen zorg meer mag leveren: ‘Ik help die jongen juist uit de goot’

2 juli Een dwangsom van 5000 euro per overtreding: die dreigt de Tielse zorgclub Relaunch Nederland te moeten betalen omdat eigenaar Cok van den Heuvel tóch nog zorg verleent aan een cliënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verbood hem dat in januari al. ,,Het is totaal idioot. Wil de inspectie soms dat ik de jongen die ik help helemaal naar de klote laat gaan?”