Verboden creditcard-mes in beslag genomen in Tiel

De politie had het vermoeden dat de auto gestolen was. Ze hielden de bestuurder aan en vroegen naar zijn rijbewijs en kentekenbewijs. Dit bleek in orde. Alleen tijdens de doorzoeking van de auto vonden ze een creditcard-mes.

Dit is een verborgen mes dat volgens de politie ten strengste verboden is. Het is een opvouwbaar mesje dat ingeklapt de vorm van een creditcard heeft en dus makkelijker mee te nemen is. Tegelijkertijd is het ook niet direct als mes te herkennen.