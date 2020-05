Verdachte brandstichtingen Oud & Nieuw Tiel mag huis en baan houden

Als papa of oma met corona in het ziekenhuis ligt, vraagt Heleen: ‘Hoe is het met jou?’

27 mei TIEL - Ligt een patiënt met corona in het ziekenhuis, dan gaat daar vaak alle aandacht naar uit. Terwijl er ook familieleden zijn die soms wekenlang tussen hoop en vrees leven. Voor hen heeft Ziekenhuis Rivierenland de familieondersteuner in het leven geroepen. ,,Ik vraag: hoe is het met jóú?’’