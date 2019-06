Verdachte dodelijke steekpartij in auto komt niet opdagen bij zitting

Verdacht niet aanwezig bij zitting

Een ambulance en een traumahelikopter kwamen na de steekpartij ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.



De verdachte is dinsdag niet naar de proforma-zitting in Arnhem gekomen en ook zijn advocate liet verstek gaan. De moeder van de omgekomen man was er wel. Ze volgde de zitting vanuit een andere ruimte via videoverbinding.



Voor het geval er te weinig bewijs is voor moord of doodslag, kan de officier van justitie nog een veroordeling eisen voor het toebrengen van zwaar letsel met de dood als gevolg. Ook is er nog de mogelijkheid om de verdachte voor afpersing met de dood van het slachtoffer als gevolg te laten vervolgen.



De reclassering heeft in gesprek met de verdachte geen zicht kunnen krijgen op mogelijke problemen die spelen. De Tielenaar beroept zich op zijn zwijgrecht. Of hij bij de rechtbank gaat praten is niet duidelijk.



De zaak komt opnieuw voor op 3 september, maar waarschijnlijk komt het dan nog niet tot een inhoudelijke behandeling.