Verdachte ravage op A15 weigerde mee te werken aan blaastest of bloedproef

Een automobilist reed op de A15 al een tijdje achter de bestuurder en zag hem over de snelweg slingeren en besloot 112 te bellen. Net voorbij de afslag naar Tiel-West ging het mis. Er ontstond een botsing tussen twee personenauto’s en een vrachtwagen. Een van de auto’s belandde op de kop en de veroorzaker kwam in tegenovergestelde richting tegen de vangrail terecht. De 37-jarige man uit Aarle-Rixtel werd na het ongeval aangehouden en meegenomen naar het politiebureau omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed was. Of dat zo is, heeft de politie niet vast kunnen stellen omdat de man weigerde mee te werken aan een bloedproef of blaastest.

Openbaar Ministerie bepaalt de straf

Het weigeren van een bloedproef of blaastest is een misdrijf, waar standaard een geldboete van 1000 euro en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van negen maanden op staat. Ook krijgt een weigeraar standaard een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) opgelegd bij het CBR. Die cursus over alcohol in het verkeer moet de cursist zelf betalen.



Als het niet de eerste keer is dat je wordt betrapt met alcohol of drugs achter het stuur, dan kan het CBR bepalen dat een onderzoek wordt gedaan naar je geschiktheid. Weiger je mee te doen of kom je niet opdagen, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.



De 37-jarige man is heengezonden met een rijverbod. Ook is zijn rijbewijs afgepakt. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het opzettelijk in ernstige mate schenden van de verkeersregels. Het Openbaar Ministerie besluit of de man schuldig is en welke straf daar bij past.