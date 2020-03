‘Vergeet nooit: het kind vertelt alles aan de pop, niet aan jou’

‘Als ik een glimlach kan verwezenlijken op dat koppie, ben ik al gelukkig’. Voor Ciska Bender (52) uit Tiel is het begeleiden van kinderen met een beperking veel meer dan alleen werk. Het is passie, waarbij pret hoog in het vaandel staat.



Ciska Bender werkt in de zorg en is gespecialiseerd in creatieve activiteiten-begeleiding. Ze heeft met name kinderen met een beperking onder haar vleugels, die ze zelf ‘kinderen met een uitdaging’ noemt.



,,Ik doe dit werk al sinds mijn zeventiende, al heb ik tussendoor wel een uitstapje gemaakt: van 2008 tot 2010 had ik in de Westluidensestraat in Tiel mijn eigen kinderboekwinkel Tante Mathilde.’’