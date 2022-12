‘Verkeerskrioelen’ tussen Zinder en Vlindertuin is toch niet zo geslaagd

Tielenaar heeft liever drugs dan rijbewijs: ‘Ik wil in het weekend gewoon een joint blijven roken’

Hij is er eerlijk over. Als er gekozen moet worden tussen autorijden of drugsgebruik, dan toch liever de genotsmiddelen. Sterker, de Tielenaar wilde in de rechtszaal zijn rijbewijs zelfs overhandigen aan de officier van justitie.

14 december