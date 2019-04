Verkeersruzie oorzaak steekpartij op A15 bij Tiel, motorrijder nog niet opgepakt

Kolvenbach keert met nieuwe ‘Dream’ terug op jarig Pinkpop

14 april TIEL De legendarische Tiel band Dream mag in mei de vijftigste editie van het bekende muziekfestival Pinkpop openen. Voor dit optreden is rond oprichter, zanger en gitarist Floris Kolvenbach een ‘nieuwe Dream’ geformeerd. Deze vijfkoppige formatie geeft als voorbereiding op het Pinkpop-concert op Paaszondag 21 april vanaf 15.00 uur een try-out in café Daniëls in Wageningen.