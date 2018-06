Verkrachter ontvlucht rechtspraak maar gaat wel in hoger beroep

TIEL - Vrijdag staat bij het gerechtshof in Zwolle een bijzondere zaak op de rol. Een 41-jarige man uit Tiel die veroordeeld is voor verkrachting, heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn straf. Dat is opmerkelijk omdat de man al jarenlang spoorloos is voor justitie.

De man verdween drie dagen nadat hij werd aangehouden voor de verkrachting van een jonge vrouw in Oosterbeek in oktober 2014. De twee leerden elkaar eerder die avond kennen in een kroeg in Arnhem.

Hij zei dat er nog een feestje was waar hij haar mee naartoe wilde nemen. Maar in plaats van op een feest eindigden ze in het hotel, waar hij de vrouw, die onder invloed van alcohol was, dwong seks met hem te hebben.

Drie dagen in de cel

Hij heeft steeds ontkend haar gedwongen te hebben. Een jongen bij de taxistandplaats zag dat ze huilde, net als de nachtportier van het hotel. De man werd gearresteerd, maar na drie dagen voorlopig weer vrijgelaten. Daarop nam de man de benen. Hij is sindsdien door justitie niet meer gezien. De rechtszaak vond wel plaats en de rechters oordeelden in april 2016 dat de man schuldig was en dat hij anderhalf jaar in de cel moet.

Hoger beroep

Die straf heeft de man nog altijd niet uitgezeten, bevestigt het Openbaar Ministerie. Er wordt ook niet actief naar hem gezocht, omdat de straf nog niet onherroepelijk is en er geen verzoek is gedaan de man in voorlopige hechtenis te houden.