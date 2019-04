Vermiste kat met bloedneus teruggevonden in dichtgeknoopte tas in Tiel

Dat schrijft de stichting op haar Facebookpagina. De melding kwam om 21.45 uur binnen nadat de hond van de melder naar de tas toe was gelopen. Dat gebeurde op parkeerterrein Het Taluud. De eigenaar bleek het beestje drie dagen eerder als vermist te hebben opgegeven.



De kat werd gevonden in een boodschappentas van de Action waar ook een roze handdoekje in zat. Volgens het bericht zat het dier ‘er apathisch bij’ en had het last van een neusbloeding. ‘Aan de bloedspetters in de tas te zien, is de neusbloeding is de tas gebeurd', leest het.



De stichting noemt het ‘een heel eng gebeuren’ en vraagt iedereen die meer weet, contact op te nemen. De kat is, na een nachtje ter controle bij de dierenarts, opgehaald door de eigenaar.