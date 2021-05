Veroordeelde moet door corona maanden langer wachten op begin werkstraf: ‘Ik wil er gewoon zo snel mogelijk van af’

Waar werkgestraften voorheen met een groep van vier konden afwassen in een spoelkeuken, is daar vanwege de gewenste 1,5 meter afstand nu bijvoorbeeld nog maar plek voor twee. Andere plekken voor werkstraffen, zoals musea, zitten nog dicht.



Aan het begin van de coronacrisis lag de uitvoering van werkstraffen zo’n drie maanden zelfs helemaal stil. Waar Reclassering Nederland in 2019 ruim 28.000 werkstraffen begeleidde, waren dat er in 2020 maar iets meer dan 15.000. Gemiddeld duurt het gehele traject van een werkstraf nu twee maanden langer dan voor corona, aldus de reclassering.



Een 55-jarige man laat weten dat hij het vervelend vindt dat een taakstraf van tweehonderd uur hem nog altijd achtervolgt door de vertraging. In 2019 begon hij aan zijn straf bij TOV eten in Tiel, een lunchroom waar mensen werken die moeilijk aan werk kunnen komen vanwege bijvoorbeeld een handicap. Nu heeft hij nog 42 uur te gaan. ,,Ik wil er gewoon zo snel mogelijk van af.’’