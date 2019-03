Verslag uit een uithoek van de democratie: ‘Ik zie niet in waarom we het bestuur van het waterschap moeten kiezen’

Over ruim twee weken mogen we naar de stembus. Voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. In de schaduw van deze politieke strijd is er nog een verkiezing. Die van het waterschap. Maar waarom moeten we daarvoor stemmen? Er bestaat toch niet zoiets als een CDA-dijk? Of een PvdA-waterzuivering? Verslaggever Joris Gerritsen ging op onderzoek uit.