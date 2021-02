Verstandelijk beperkt meisje maandenlang seksueel uitgebuit. Ook als ze ongesteld is, moet ze doorwerken

Een maand geen alcohol, wat merk je daarvan? ‘Na Dry January plak ik er nog een maandje aan vast’

31 januari 31 dagen lang geen druppel alcohol drinken. Duizenden mensen deden afgelopen maand mee aan ‘Dry January’. Het fenomeen is overgewaaid uit Engeland en steeds populairder lijkt te worden in ons land. Alcoholische onthouding zou goed zijn voor je lichaam en geest. Wat merken de deelnemers daarvan? En is het echt zo veel gezonder om een maand niet te drinken?