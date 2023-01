Vervallen pand in hartje Tiel wordt gesloopt

De onderverdieping van het pand aan de Voorstad staat al een tijdje leeg, er zat in het verleden een reisbureau in. Het pand is vermoedelijk rond 1900 gebouwd, maar heeft geen monumentale status. Dat is ook terug te zien in de staat van onderhoud: het is er beroerd aan toe.

Twee jaar geleden heeft de vastgoedpoot van Van Herwijnen het voor 3,5 ton gekocht en die heeft nu sloop- en nieuwbouwplannen. Volgens deskundigen zou restaureren simpelweg veel te duur uitvallen.

Er komt een nieuw pand voor terug dat even hoog wordt als het huidige. Dat is nog wel een dingetje om te regelen, want formeel mag volgens de huidige regels in de binnenstad niet meer zo’n hoog gebouw worden neergezet. Maar omdat het pand zo’n brede voorgevel heeft, zou het raar zijn als het lager zou uitvallen dan beide smallere buurpanden.

Door iets minder hoge ruimtes en ramen – wat bij de bouw erg gebruikelijk was – kan er wel een extra woonlaag komen: drie in plaats van twee. De begane grond krijgt weer een zakelijke functie. Om mogelijke horeca daar ook voldoende opslagruimte te geven, komt er een kelder in. De kleur van het pand komt terug: iets gebroken wit. De Tielse welstandscommissie heeft deze week groen licht gegeven voor het architectonisch ontwerp.

