Vier arrestaties in centrum van Tiel vanwege opruiing, zwaar vuurwerk afgestoken

video | updateTIEL - In het centrum van Tiel zijn donderdagavond vier personen gearresteerd vanwege opruiing. Dat laat de politie Gelderland weten. Er was veel politie op de been na verschillende online oproepen tot rellen.

Verschillende aanhoudingen zijn verricht vanwege vuurwerk. Zo vonden verschillende mensen het nodig om tegen het ingaan van de avondklok zeer zwaar vuurwerk af te steken. Één verdachte, die cobra's op zak had, is direct staande gehouden. Hij ging op de vlucht en is na een achtervolging direct weer opgepakt in de Nieuweweg.

Een tweede verdachte werd even later ook in de Nieuweweg aangehouden, zo laat de politie weten. Ook hij had een cobra op zak. Een van de aangehouden personen had volgens getuigen even daarvoor een minderjarige jongen geslagen, om onduidelijke reden.

De politie was volop aanwezig in de binnenstad, vanwege de mogelijke rellen. Eerder waren er al diverse oproepen via sociale media verspreid om te gaan rellen. Hiervoor zijn donderdagmiddag en woensdag in totaal al drie personen opgepakt: een 18-jarige en 16-jarige uit Tiel en een 21-jarige uit Kapel-Avezaath. Zij verstuurden berichten om te gaan rellen in het centrum. Tijdens de avond zelf zijn er dus nog vier personen opgepakt.

Volledig scherm In het centrum van Tiel is donderdagavond een aanhouding verricht. © Persbureau Heitink

Rustig in de stad

Vanwege de opruiende berichten was er dus meer politie aanwezig in de stad. Ook kregen ondernemers in de binnenstad gele hesjes om, om ze te onderscheiden van relschoppers als het echt mis zou gaan. De politie stuurde verder preventief groepen jongeren weg uit het centrum. Op de Markt in Tiel waren aardig wat jongeren, maar daar was tegen 20.00 uur de rust weer teruggekeerd. Ook werd er vuurwerk afgeschoten. Rellen kwamen er niet.

De politie liet donderdag al weten niet uit te sluiten dat er meer aanhoudingen zouden volgen die verband houden met opruiing. Agenten roepen jongeren op hun toekomst niet te vergooien en om vooral na te denken en thuis te blijven.

Volledig scherm Mensen op de been in Tiel. © Raphael Drent

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.