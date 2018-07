Vier gewonden bij aanrijding op A15 bij Tiel, snelweg dicht

Man gewond na val met scooter op fietspad in Tiel

7:34 TIEL - Hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team per traumahelikopter, zijn vannacht rond 02.15 uur massaal uitgerukt voor een ongeval met een scooter in Tiel. Ter plaatse bleek dat een man onderuit was gegaan met zijn scooter op het fietspad aan de Meikers in Tiel.