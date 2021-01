Vier op de tien is besmet bij verpleeghuis in Tiel, maar bezoek mag blijven komen

Vandalen vernielen Tielse peuterop­vang met vuurwerk: ‘Hele school had kunnen afbranden’

2 januari TIEL - Een groep vandalen heeft met vuurwerk een lokaal van basisschool De Achtbaan in Tiel de vernieling in geholpen. In het lokaal zit een peuterspeelzaal gevestigd. Volgens koepelbestuurder Maurice Gloudi knalden ze eerst de ruit kapot en gooiden ze daarna vuurwerk de school in. ,,Hoe verzin je het?’’