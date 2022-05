Vier slachtoffers in het water bij de sluis bij Tiel: de brandweer houdt grote oefening

MET VIDEO/UPDATE Slachtof­fer steekpar­tij in Tielse flat is 38-jarige man; 45-jarige verdachte aangehou­den

Een 38-jarige man is in de nacht van maandag- op dinsdag neergestoken in Tiel. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

