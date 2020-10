Vier weken opgehokt, de coronablues slaat nu echt toe: ‘Wordt het ooit weer normaal?’

‘Liever even streng dan dat het zo doorgaat’

,,Mijn gevoel is eigenlijk wel goed’’, stelt Paulien Leisink (49) uit Tiel ,,Ik was reisspecialist China, maar dat lag door corona helemaal stil. Morgen begin ik aan een nieuwe baan in de dagbesteding, met mensen met een beperking. Nieuwe ronden, nieuwe kansen.”



,,Je mag de horeca niet meer in, maar ik denk dat dit niet anders kan. Het is goed een keer streng te zijn. Na twaalf jaar in China te hebben gezeten, merk ik dat het echt Nederlands is om je tegen beleid te keren. Ik heb wel de angst: wordt het ooit nog normaal?’’