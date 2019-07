Vijf jaar cel geëist tegen Tielenaar voor smokkel 88 pistolen

Canis Zijlmans

Nadat uit onderzoek in een andere strafzaak duidelijk werd dat in januari de verdachte met een lading Grand-Power-flobertpistolen naar Nederland reed, is hij in samenwerking met de Duitse politie gevolgd en in Overbetuwe aangehouden in zijn huurauto.

Quote Ik dacht dat het wel mee viel met de strafbaar­heid. De in Nederland verboden maar in Slowakije vrij verkrijgbare vuurwapens haalde hij tegen betaling op voor een kennis, waarvan hij ‘uit veiligheidsoverwegingen’ niet de naam wilde noemen. Na een drugsvondst in zijn woning was hij onderdak kwijtgeraakt en kwam de vader van drie kinderen in financiële problemen.

,,Als ik word gepakt, kost me dat een jaar zitten,’’ had de calculerende Tielenaar berekend. ,,Omdat de wapens in Slowakije en Duitsland zijn toegestaan en ik ze zo in een AFG-winkel na vertoon van mijn paspoort meekreeg, dacht ik dat het wel mee viel met de strafbaarheid. Dacht dat het een soort gaspistolen waren,’’ zei Albertus E. tijdens zijn strafzaak in de Rotterdamse rechtbank.

‘Calculerend crimineel’

Volgens de aanklager is verdachte geen ‘muilezel’, maar een ‘calculerend crimineel met een geolied verdienmodel’. Zeven keer reed hij naar het Oosteuropese land om de wapens zonder munitie op te halen.

,,Het zijn namelijk 9mm-pistolen met een ingebouwde dunnere flobertloop. Door een handige knutselaar is daar bijna blindelings weer een goedwerkend 9mm-pistool van te maken met een nieuwe vrij verkrijgbare loop. Dat moet ook de bedoeling zijn geweest met deze pistolen, want flobertmunitie zat er niet bij. Dergelijke teruggebouwde zware pistolen zijn al opgedoken bij overvallen, liquidaties en terroristen. Dit is een heel ernstig strafbaar feit waar justitie hard tegen optreedt,’’ verduidelijkte de aanklager de strafeis.

Smokkelgeld moet afgepakt

De 7.600 euro die hij met de smokkel zou hebben verdiend wil de aanklager afgepakt zien. De Tielenaar, die zich later nog moet verantwoorden voor de drugsvondst van vorig jaar in zijn huis, vindt dat hij onterecht vast zit.