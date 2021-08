Vijf Roemenen stelen binnen minuut zeven telefoons uit winkel, jongste dief pas 13 jaar

,,Een getuige heeft één en ander zien gebeuren en informatie verstrekt waar we op konden doorrechercheren", zegt een politiewoordvoerder. ,,Daaruit hebben we een voertuig kunnen achterhalen.” Dat voertuig werd vervolgens via het ANPR-systeem - automatische kentekenplaatherkenning - gesignaleerd ‘op de A15 richting Ochten', aldus de woordvoerder. ,,Bij benzinestation Overbroek heeft de auto een stopteken gekregen en zijn vijf inzittenden aangehouden.”



Die komen allemaal uit Roemenië en zijn 37, 29, 26, 15 en 13 jaar oud. Ze zijn ‘allemaal in verzekering gesteld’, aldus de woordvoerder. In totaal hadden ze twaalf gestolen telefoons in de auto liggen, zo laat de politie weten. Volgens de woordvoerder 'lijkt het er wel op’ dat die allemaal uit winkels zijn weggenomen. ,,We sluiten niet uit dat dat ook bij meerdere winkels is geweest, maar dat moet nog worden onderzocht.”



Over de precieze rol van de minderjarige verdachten kan de politiewoordvoerder niks zeggen. ,,Dat moet blijken uit de verhoren en bestuderen van de beelden.”