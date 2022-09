Villaplan Tiel kan door, oude metaalfabriek tegen de vlakte

Hekkenslui­ter TEC is nog te afhanke­lijk van duo Mengerink-Van Essen

Vaak is een overwinning het beste medicijn om als ploeg uit een dal te komen. Maar dan is Rijnsburgse Boys zaterdag (15.30 uur) niet de meest ideale tegenstander voor TEC, dat onderaan bungelt in de tweede divisie.

